Столтенберг заявил о возможности быстрого принятия в НАТО Финляндии и Швеции

В случае решения Швеции и Финляндии вступить в НАТО этот процесс может быть очень быстрым, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

"Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс может произойти очень быстро, если они решат присоединиться",- цитирует ТАСС заявление главы НАТО.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона обсуждать возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции с властями этих стран.

"Пять администраций, в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами членство", — рассказала журналистам Нуланд.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, Власти страны не исключают возможности вступления в НАТО.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять её", — заявила глава правительства.

По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, правительство страны не намерено заявлять о необходимости вступления в альянс.

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