Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России

Запад должен обратить внимание на поведение главы Украины Владимира Зеленского, который регулярно угрожает РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, российские политики никогда не распространяли угрозы в адрес украинского народа, однако Зеленский постоянно выступает с громкими заявлениями, передаёт РИА Новости.

"Президент Украины и его соратники — они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", — подчеркнул глава МИД РФ.

В западных СМИ регулярно появляются материалы, в которых сообщается о "готовящейся российской агрессии" против Украины. США и НАТО обеспокоены "активностью РФ" рядом с украинскими землями.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и по собственному усмотрению, не угрожая другим странам.

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