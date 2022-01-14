EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России

Мир

Запад должен обратить внимание на поведение главы Украины Владимира Зеленского, который регулярно угрожает РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России

По его словам, российские политики никогда не распространяли угрозы в адрес украинского народа, однако Зеленский постоянно выступает с громкими заявлениями, передаёт РИА Новости.

"Президент Украины и его соратники — они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", — подчеркнул глава МИД РФ.

В западных СМИ регулярно появляются материалы, в которых сообщается о "готовящейся российской агрессии" против Украины. США и НАТО обеспокоены "активностью РФ" рядом с украинскими землями.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и по собственному усмотрению, не угрожая другим странам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Крым — это Россия": Зеленский признал фиаско майданной Украины
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей лавров владимир зеленский
Новости
Политолог Бортник рассказал о судьбе пророссийского переворота на Украине
Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России
Рената Литвинова показала видео со своего дня рождения, закончившегося скандалом
Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО, но сроки ещё не определены
Вдова Андрея Мягкова скончалась через девять месяцев после смерти мужа
"Карусель тестов": Мясников раскритиковал статистику по "омикрону"
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Порошенко объявил о намерении сражаться с Зеленским и выиграть
Вера Брежнева покрасовалась в купальнике на Мальдивах
Лавров: США вместе с союзниками хотят создать военные плацдармы вокруг РФ
Последние материалы
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Порошенко объявил о намерении сражаться с Зеленским и выиграть
Вера Брежнева покрасовалась в купальнике на Мальдивах
Лавров: США вместе с союзниками хотят создать военные плацдармы вокруг РФ
Лавров: РФ готовится к любому ответу США и НАТО по гарантиям безопасности
Пригожин о скандале с вакциной Johnson& Johnson: "Мы никому не нужны"
Столтенберг запутался в намерениях РФ относительно Украины: "Угроза реальна"
Австралийская виза Джоковича аннулирована во второй раз
Bloomberg: США "давят" на ЕС для согласования новых санкций против РФ
Эксперты рассказали о вакцине для подростков "Спутник М"
Популярное
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ

Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.

Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Здоровье
Биолог Чумаков назвал сроки окончания новой омикрон-волны коронавируса
Мир. Новости мира
Премьера Эстонии разозлили переговоры РФ и США: "Просто возмутительно!"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Переписка Михаила Зеленского с приятелем выглядит как пророчество
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины Данилов: мигранты в Белоруссии — "биологическое оружие"
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Шоу-бизнес
Врач объяснил, почему Михаила Зеленского поразил инсульт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников