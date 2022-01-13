Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак в случае переговоров

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит проводить отдельные сепаратные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, так как тот "съест его на завтрак". Об этом заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул в эфире YouTube-канала Open Ukraine, что не хотел бы критиковать Зеленского. Однако, по его мнению, глава Украины не в силах вести двусторонний диалог с российским президентом.

"Зеленский может говорить с Путиным только в сопровождении союзников — США и Евросоюза. Если он начнёт отдельные переговоры с президентом РФ, тот съест его на завтрак", — сказал бывший премьер-министр Украины.

Политик назвал нонсенсом предложения России по гарантиям безопасности и призвал партнёров ввести жёсткие санкции против Москвы, а также предоставить Киеву летательное наступательное оружие.

В западных СМИ в последнее время часто появляются материалы, где сообщается о готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Кремль уже неоднократно опровергал эту информацию.

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