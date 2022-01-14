В США обвинили Россию в использовании мирной торговли "в злонамеренных целях"

Новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод заявил, что ряд стран, в том числе и Россия, используют мирную торговлю в своих "злонамеренных целях".

По мнению специалистов Бюро, которое является подведомственным Министерству торговли США, такое ведение дел, кроме прочего, имеет отношение и к национальной безопасности Америки, заявил Аксельрод по случаю утверждения своей кандидатуры сенатом.

"Для меня честь возглавить высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях", — цитирует политика RT.

Как отметили в Бюро, именно их ведомство играет ключевую роль в соперничестве США с Китаем и укреплении американского технологического первенства.

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