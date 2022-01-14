Новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод заявил, что ряд стран, в том числе и Россия, используют мирную торговлю в своих "злонамеренных целях".
По мнению специалистов Бюро, которое является подведомственным Министерству торговли США, такое ведение дел, кроме прочего, имеет отношение и к национальной безопасности Америки, заявил Аксельрод по случаю утверждения своей кандидатуры сенатом.
"Для меня честь возглавить высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях", — цитирует политика RT.
Как отметили в Бюро, именно их ведомство играет ключевую роль в соперничестве США с Китаем и укреплении американского технологического первенства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.