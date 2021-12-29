Главу Минпромторга удивили претензии ЕС к России из-за импортозамещения

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал претензии Евросоюза к России из-за импортозамещения. Некоторое время назад во Всемирной торговой организации была создана третейская группа по поводу спора между Российской Федерацией и Евросоюзом.

Разбирательства начались в июле этого года. Претензии Евросоюза касаются политики импортозамещения, которую проводят российские власти. В частности, в ЕС недовольны ограничениями для участия европейских компаний в госзакупках. В Брюсселе полагают, что власти РФ специально вводят подобные меры, чтобы не допустить или свести к минимуму участие компаний из государств, входящих в ЕС.

При этом, как подчеркивали в Минэкономразвития, речь не идёт о том, чтобы Россия каким-либо образом компенсировала Евросоюзу убытки. Ранее в прессе называли цифру в 290 миллиардов евро. Но это, как отметили в российском ведомстве, оценка Евросоюзом рынка закупок в России, а не причинённый ущерб.

Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК отметил, что когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, то не был подписан параграф, связанный с госзакупками. Тем самым, отметил Мантуров, "дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей".

Кроме того, он напомнил о санкциях, инициатором которых Россия не была. "Если вы ввели санкции, мы должны производить своё, так называемое, импортозамещаться, но тогда к нам-то какие претензии?" — добавил он.

Мантуров также отметил, что никаких ограничений по кооперации с коммерческими компаниями нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" назвал "позорным шагом" иск Евросоюза к РФ в ВТО.

"Это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно", — сказал он.

Напомним, Россия вступила во Всемирную торговую организацию в августе 2021 года. Переговоры о вступлении России в ВТО велись с 1995 года.