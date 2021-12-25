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Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения

Экономика

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию по поводу якобы "дискриминации" Россией европейских товаров. На этой неделе в ВТО объявили о создании третейской группы, которая должна рассмотреть один из крупнейших споров.

Цена претензий: ЕС хочет от России €290 млрд из-за госзакупок и импортозамещения

Ранее Pravda. Ru сообщала, в чём заключается суть претензий Евросоюза. По мнению чиновников из Брюсселя, российские меры не отвечают правилам Всемирной торговой организации. А именно:

  1. заявки европейских компаний специально представляются по более высокой цене;
  2. от российских организаций требуется предварительное обращение в комиссию по импортозамещению при закупке продукции машиностроения; разрешения на покупку продукции в ЕС якобы выдаются произвольно;
  3. в группе из порядка 250 товаров (включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия) до 90% должны составлять российские товары — что в Евросоюзе также считают несправедливым.

Издание "Известия" приводят сумму претензий Евросоюза — порядка 290 миллиардов евро. Потому этот спор и является одним из крупнейших в истории ВТО.

Между тем, издание приводит мнение независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова. Он отметил, что в Евросоюзе, США, Китае применяется такой же подход. А именно — увеличение доли национальной продукции в структуре промышленного баланса "за счёт использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей".

Каков будет исход рассмотрения этого спора, сейчас никто предсказать не берётся. Очевидно только, что процесс этот быстрым не будет и займёт несколько лет.

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Автор: Олег Артюков
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