Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию по поводу якобы "дискриминации" Россией европейских товаров. На этой неделе в ВТО объявили о создании третейской группы, которая должна рассмотреть один из крупнейших споров.
Ранее Pravda. Ru сообщала, в чём заключается суть претензий Евросоюза. По мнению чиновников из Брюсселя, российские меры не отвечают правилам Всемирной торговой организации. А именно:
Издание "Известия" приводят сумму претензий Евросоюза — порядка 290 миллиардов евро. Потому этот спор и является одним из крупнейших в истории ВТО.
Между тем, издание приводит мнение независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова. Он отметил, что в Евросоюзе, США, Китае применяется такой же подход. А именно — увеличение доли национальной продукции в структуре промышленного баланса "за счёт использования самых различных методов, начиная от введения торговых барьеров и заканчивая организацией закупок для стратегических отраслей путем формирования их условий под своих производителей".
Каков будет исход рассмотрения этого спора, сейчас никто предсказать не берётся. Очевидно только, что процесс этот быстрым не будет и займёт несколько лет.
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