В Сенате США призывают Байдена ужесточить санкции против "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец Тед Круз снова обратился к американскому лидеру Джо Байдену с требованием немедленно принять санкции в отношении российского "Северного потока-2".

Ранее Сенат США отверг пакет ограничительных мер против трубопровода. Круз в своём Twitter-аккаунте назвал это решение "катастрофическим". Он посоветовал Байдену прислушаться к Сенату и правительству Украины, а также пересмотреть свои взгляды по поводу газопровода "Северный поток-2".

"Несмотря на яростное лоббирование со стороны Белого дома, значительное двухпартийное большинство сенаторов вновь проголосовало за немедленные санкции против трубопровода Путина", — уточнил Круз.

Он уже неоднократно заявлял, что ограничения нужно ввести в том числе против специалистов, ответственных за проектирование, возведение и эксплуатацию СП-2.

"Северный поток-2" уже полностью построен. Сейчас Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет его на соответствие европейскому законодательству. Кроме того, компании Nord Stream 2 AG необходимо создать немецкую "дочку" организации и подать документы на оформление в качестве оператора.

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