В Госдуме ответили на заявления о том, что США намерены сорвать переговоры

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев прокомментировал Pravda.Ru заявление поляков о том, что США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

"И Штаты, и НАТО сели за стол переговоров, что само по себе является положительным фактором. Переговоры — это всегда поиск компромиссов, поэтому от чего-то будут отказываться, в чём-то достигать соглашения, всё это нормальный политический процесс. А вокруг различные комментаторы пытаются керосина в огонь подлить, и поляки давно известны в этом стремлении", — высказался политик.

По его мнению, на сегодняшний день желающих спровоцировать конфликт между странами-участницами переговоров действительно много. Они только и ждут, чтобы "у чужого костра руки погреть", резюмировал Валеев.

Ранее в Польше заявили, что США и НАТО планируют сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

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