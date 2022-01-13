EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

В Госдуме ответили на заявления о том, что США намерены сорвать переговоры

Мир

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев прокомментировал Pravda.Ru заявление поляков о том, что США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

В Госдуме ответили на заявления о том, что США намерены сорвать переговоры

"И Штаты, и НАТО сели за стол переговоров, что само по себе является положительным фактором. Переговоры — это всегда поиск компромиссов, поэтому от чего-то будут отказываться, в чём-то достигать соглашения, всё это нормальный политический процесс. А вокруг различные комментаторы пытаются керосина в огонь подлить, и поляки давно известны в этом стремлении", — высказался политик.

По его мнению, на сегодняшний день желающих спровоцировать конфликт между странами-участницами переговоров действительно много. Они только и ждут, чтобы "у чужого костра руки погреть", резюмировал Валеев.

Ранее в Польше заявили, что США и НАТО планируют сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия украина
Новости
Политолог Рар: Путин добился своего, Украина не вступит в НАТО
В Крыму снова вводят режим QR-кодов при посещении общественных мест
В Госдуме ответили на заявления о том, что США намерены сорвать переговоры
The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена
Миронов полагает, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли секрет непобедимости русских
МИД РФ о новых антироссийских санкциях: "Это поддержка киевского режима"
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Последние материалы
The Hill: запугивание РФ новыми санкциями провально, Путин побеждает Байдена
Миронов полагает, что Госдума не будет рассматривать законопроект о QR-кодах
Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли секрет непобедимости русских
МИД РФ о новых антироссийских санкциях: "Это поддержка киевского режима"
Рябков назвал провидческими книги Пелевина и фильм "Джокер"
Академик Колесников: Зеленскому стоило предпочесть Подмосковье Доминикане
Симоньян переводит своих сотрудников на удалёнку: "Уходим обратно"
Боррель: судьба "Северного потока-2" напрямую зависит от ситуации на Украине
Вид полуобнажённого Лепса напугал поклонников
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников