США стараются втянуть Россию в войну с Украиной, считают в Польше

США приложат все усилия, чтобы сорвать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, потому что хотят подтолкнуть РФ к войне с Украиной. Так считает журналист польского издания Mysl Polska Адам Смех в своей статье от 12 января.

"На мой взгляд, ничего из этого не выйдет. США и их монстр НАТО явно находятся на пути к переломному моменту конфликта", — поделился своим мнением обозреватель.

Адам Смех считает, что Россию прижали "к стене, за которой нет ничего, кроме позора и поражения". По мнению польского журналиста, США добиваются разворачивания военных действий на Украине, для чего они разжигают рознь между Киевом и Москвой.

"Соединённые Штаты не хотят ядерной войны, потому что никто не собирается её выигрывать. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в неё Россию, и это то, что они делают", — уверен аналитик.

Журналист Смех считает, что проводимая США политика приведёт к полномасштабному конфликту, при котором братские русский и украинский народы, у которых исторически много общего, начнут убивать друг друга.

Другой польский эксперт, Конрад Рэнкас, также уверен, что Россия не имеет намерения нападать на Украину, что всё это — слухи, которые не имеют под собой доказательств, но играют на руку США.

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