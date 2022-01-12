Суточный транзит газа из РФ через Украину сократился более чем вдвое

Объёмы газа, поставляемого за сутки Россией в ЕС через Украину, уменьшились за год более чем вдвое. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

"Транзит газа из РФ в ЕС через Украину уменьшился больше, чем вдвое: 53 куб. м в сутки этого года против 124 млн куб. м в сутки на этот период прошлого года", — говорится в сообщении компании в Telegram.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что РФ не обязана поставлять весь газ в Евросоюз через Украину.

"Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%", — отметил дипломат.

Действующий контракт на транзит газа из РФ через Украину заключён на срок с 2020 по 2024 год с возможностью продления ещё на 10 лет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, возможность обсуждения вопроса о продолжении транзита российского газа по украинской территории будет зависеть от того, найдёт ли "Газпром" покупателей на это топливо.

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