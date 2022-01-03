МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину

У РФ нет обязанности осуществлять все поставки газа для ЕС через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

"Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа по украинской территории истекает в 2024 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса о продолжении транзита российского газа через Украину возможно только после того, как "Газпром" найдёт покупателей на это топливо.

"Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать", — подчеркнул представитель Кремля.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, продолжение транзита российского газа через Украину возможно после 2024 года, если это будет экономически целесообразно, а также при приемлемом техническом состоянии газотранспортной системы.

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