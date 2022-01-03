EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину

Мир

У РФ нет обязанности осуществлять все поставки газа для ЕС через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину

"Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, срок действующего контракта на транзит российского газа по украинской территории истекает в 2024 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса о продолжении транзита российского газа через Украину возможно только после того, как "Газпром" найдёт покупателей на это топливо.

"Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать", — подчеркнул представитель Кремля.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, продолжение транзита российского газа через Украину возможно после 2024 года, если это будет экономически целесообразно, а также при приемлемом техническом состоянии газотранспортной системы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина александр панкин
Новости
Президент РАН заявил о переходе COVID-19 в режим сезонных эпидемий гриппа
Ирина Лобачёва рассказала о разводе с Ильёй Авербухом
МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину
Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"
Асмус призналась, что заново открыла для себя Харламова
В Иране отказались признавать правительство "Талибана"* в Афганистане
В МИД РФ заявили о возможности затягивания сертификации "Северного потока-2"
Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны
Bild: Шольц намеревается встретиться с Путиным в январе
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Последние материалы
МИД: РФ не обязана поставлять весь газ в ЕС через Украину
Инфекционист рассказал об оптимистичном настроении учёных по поводу "омикрона"
Бессолевая диета: польза и вред
Асмус призналась, что заново открыла для себя Харламова
В Иране отказались признавать правительство "Талибана"* в Афганистане
Склерозирующая пена избавит от варикоза: лишь несколько уколов в вену
В МИД РФ заявили о возможности затягивания сертификации "Северного потока-2"
Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны
Bild: Шольц намеревается встретиться с Путиным в январе
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Сердючка рассказала о дорогом подарке Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Карасев: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"
Мир. Новости мира
Канадского дипломата в Сети назвали "лжецом" за его слова о Путине
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Здоровье
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников