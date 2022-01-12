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Автор Юлия Миленина

На Украине оценили переговоры РФ и США: "Пушки молчат, это уже позитив"

Мир

Бывший глава бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов прокомментировал российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые проходили в Женеве.

На Украине оценили переговоры РФ и США: "Пушки молчат, это уже позитив"

По его словам, Киев пока не знает, к каким решениям придут политики и дипломаты. Однако, подчеркнул Куликов, позитивный аспект заключается в том, что стороны всё-таки начали консультации.

"Можно сделать один вывод, что страны сели за стол переговоров, и молчат пушки, а это уже позитив", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Также экс-руководитель бюро Интерпола подчеркнул: в переговорном процессе РФ и США участвовали профессиональные команды, поэтому консультации были довольно продолжительными.

"Это огромная работа грамотных и абсолютно профессиональных людей исключительно в своей области", — заключил Куликов.

Напомним, 9 и 10 января прошли консультации РФ и США по гарантиям безопасности. Ранее Россия направила Штатам и НАТО проекты соглашений, в которых в том числе предлагается остановить расширение альянса на восток.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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