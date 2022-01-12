Белорусский президент Александр Лукашенко, похоже, примеряет на себя новые профессии, дабы, будучи лицом медийным, оставаться в тренде.
И если совсем недавно он позировал перед объективами то в военной форме, то в хоккейной, теперь пришёл черёд рекламы:
в ТГ-канале "Пул Первого" появились фото белорусского Батьки, который готовится к церемонии вручения премий "За духовное возрождение" в толстовке с надписью "Раздевайся и работай".
Пользователи сразу предположили, то Лукашенко "решил сам продвигать свой мерч".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Одежда с принтами в виде цитат президента продаётся в магазине "Первый", недавно — в декабре — открывшемся в одном из минских торговых центров.
На предметах гардероба надписи:
Ну и, конечно, "Раздевайся и работай", которая является не совсем цитатой:
выступая в 2016 году на пятом Всебелорусском народном собрании Лукашенко невнятно сказал: "Надо развиваться и работать".
Люди услышали то, что услышали. И именно эта - искажённая - фраза "пошла в народ":
белорусы тогда объявили флешмоб, в рамках которого под хештегом #раздеватьсяиработать публиковали в соцсетях свои фото в обнаженном виде на рабочих местах.
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