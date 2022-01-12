Президент Белоруссии лично рекламирует мерч со своими цитатами

Белорусский президент Александр Лукашенко, похоже, примеряет на себя новые профессии, дабы, будучи лицом медийным, оставаться в тренде.

И если совсем недавно он позировал перед объективами то в военной форме, то в хоккейной, теперь пришёл черёд рекламы:

в ТГ-канале "Пул Первого" появились фото белорусского Батьки, который готовится к церемонии вручения премий "За духовное возрождение" в толстовке с надписью "Раздевайся и работай".

Пользователи сразу предположили, то Лукашенко "решил сам продвигать свой мерч".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Одежда с принтами в виде цитат президента продаётся в магазине "Первый", недавно — в декабре — открывшемся в одном из минских торговых центров.

На предметах гардероба надписи:

"Будет очень интересно. Начинайте шевелиться", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".

Ну и, конечно, "Раздевайся и работай", которая является не совсем цитатой:

выступая в 2016 году на пятом Всебелорусском народном собрании Лукашенко невнятно сказал: "Надо развиваться и работать".

Люди услышали то, что услышали. И именно эта - искажённая - фраза "пошла в народ":

белорусы тогда объявили флешмоб, в рамках которого под хештегом #раздеватьсяиработать публиковали в соцсетях свои фото в обнаженном виде на рабочих местах.

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