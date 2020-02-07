Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в хоккейном матче в Сочи. Игра состоялась в спорткомплексе "Галактика", сообщают "РИА Новости".

В составах команд на лёд также вышли сотрудники служб безопасности России и Белорусси. Кроме того, клюшку в руки взял сын белорусского президента Николай Лукашенко.

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры глав России и Белоруссии начались в пятницу утром за рабочим завтраком. В беседе президентов не смогли принять некоторые участники делегаций.

Самолет с Дмитрием Песковым, главой минэнерго Александром Новаком и вице-премьером Алексеем Оверчуком не смог сесть в Сочи из-за плохой погоды. Борт посадили в Минеральных Водах, позже делегация смогла добраться на переговоры.

Ранее сообщалось, что во время переговоров будут затронуты вопросы транспортировки нефти, а также интеграционные процессы.