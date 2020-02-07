Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в хоккейном матче в Сочи. Игра состоялась в спорткомплексе "Галактика", сообщают "РИА Новости".
В составах команд на лёд также вышли сотрудники служб безопасности России и Белорусси. Кроме того, клюшку в руки взял сын белорусского президента Николай Лукашенко.
Переговоры глав России и Белоруссии начались в пятницу утром за рабочим завтраком. В беседе президентов не смогли принять некоторые участники делегаций.
Самолет с Дмитрием Песковым, главой минэнерго Александром Новаком и вице-премьером Алексеем Оверчуком не смог сесть в Сочи из-за плохой погоды. Борт посадили в Минеральных Водах, позже делегация смогла добраться на переговоры.
Ранее сообщалось, что во время переговоров будут затронуты вопросы транспортировки нефти, а также интеграционные процессы.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.