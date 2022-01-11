Экс-начальник Генштаба Балуевский: РФ развалит НАТО, если вступит в альянс

Бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Юрий Балуевский заявил, что Россия гипотетически может вступить в Североатлантический альянс, но лишь с одной целью — развалить его.

По словам генерала армии, в 50-е годы Советский союз пытался вступить в НАТО, но заявку не одобрили. Подобная ситуация сложилась и в 90-е.

"Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна — развалить эту организацию, исходя из известного постулата: "Хочешь уничтожить мафию — возглавь её", — приводит РИА Новости комментарий Балуевского.

Он добавил, что США всегда хотят "доминирования и гегемонии", поэтому не собираются включать Россию в альянс.

"Два медведя не могут жить в одной берлоге", — заключил экс-начальник Генштаба.

Ранее в издании Aftenposten появился материал норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода, который потребовал, чтобы Запад предоставил РФ возможность стать частью НАТО.

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