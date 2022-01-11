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Автор Александр Шторм

Не договорились: саммит РФ — НАТО стал шагом к войне

Мир

Переговоры между РФ и США в Женеве завершились ничем, хотя начались "потрясающе". Впрочем Кремль был готов к такому исходу.

Не договорились: саммит РФ — НАТО стал шагом к войне

Перед переговорами оценки и подходы ощущались полной "разноголосицей". Но мысль о том, что вероятность нежелания США и НАТО реально воспринимать то, что требуется России, крайне велика, звучала.

В Женеве выступал заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков. Он перед встречей в интервью РИА "Новости" сообщил, что американцам сложнее вести с Россией двусторонний диалог, поскольку за ними пристально наблюдают

  • британцы,
  • поляки,
  • литовцы,
  • латыши,
  • эстонцы
  • и прочие "младшие братья".

Но обозначить позиции следовало давно.

В своё время Россия ничего не смогла противопоставить процессу разбухания Североатлантического альянса. Но с тех пор многое изменилось, и продекларированная Москвой жёсткая позиция "ни одного нового члена НАТО — и точка!" вызвала раздражение даже у нейтральной Финляндии. Так что понятно, что официальное требование Москвы о том, чтобы НАТО больше никого не принимало, для Запада, увы, нереалистично.

В проекте "Мейстер" напомнили, что пятеро представителей Конгресса интеллигентов России заявили, что Россия должна глобально измениться и стать членом НАТО. Если же этого не произойдёт, то Россия рано или поздно станет одной из провинций Китая.

Что характерно, инициативу подобного рода Россия предлагала Западу не один раз.

  1. Впервые идея прозвучала в 1954 году, когда МИД СССР заявил о желании страны вступить в альянс при условии его нейтрального статуса. Тогда инициативу отмели сходу.
  2. Следующим был российский президент Владимир Путин (да-да!) — с той же самой результативностью. НАТО прекрасно "отписалось" в ключе того, что "для вступления надо подать заявку, соответствовать западным лекалам и вообще — давайте сменим тему".

Понятно, что все роли в евроатлантическом геополитическом спектакле давно расставлены и не терпят перестановок. Как заявлял первый генсек НАТО Гастингс Исмей "НАТО существует, чтобы держать американцев в Европе, Советы — вне Европы, а немцев — под Европой". Россия, как мы видим, в этой конфигурации заняла роль Советов, и никто ничего менять не собирается.

В то же время, пишет National Interest, после Второй мировой войны у США сложилось слишком широкое представление о союзниках. В слишком многих случаях эти "союзники" являются маленькими, слабыми, бесполезными в военном отношении иждивенцами.

Проблема в том, что такой пассив может поставить Америку в безвыходное положение.

Когда официальные лица США назвали режимы, которые Вашингтон установил с помощью военной силы в Афганистане и Ираке, союзниками, стало ясно, что они утратили даже минимальное понимание этой концепции. Этот момент стал совершенно очевидным, когда их афганский клиент рухнул в одночасье перед лицом военного наступления талибов*.

В данной ситуации такие члены НАТО, как

  • Албания,
  • Словения,
  • Черногория
  • и Северная Македония,

просто неуместны с точки зрения безопасности США. Они являются потенциально опасными путями, которые могут спровоцировать конфликт между США и Россией.

Альянс, собственно, своим расширением утомил уже давно, дойдя до границы с Россией. Присоединение прибалтийских республик в 2004 году стало самым опасным шагом в этом процессе. А постоянная помощь Украине ставит США в очень опасное положение. Киев стремится вернуть Крым, и его поведение стало тревожно воинственным. У него есть ещё больший потенциал втянуть США и НАТО в опасную войну.

Кому это надо на Западе — не совсем понятно. Но организация, где любой иждивенец-изгой может втянуть своего покровителя в катастрофическую войну, является небезопасной.

* Представители организации, признанной террористической и запрещённой на территории РФ.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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