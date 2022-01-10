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Автор Антон Куликов

Интеллигенты позвали Россию в НАТО

Политика

Члены Конгресса интеллигенции России опубликовали ещё одно заявление. Ранее они протестовали против отправки российских военнослужащих в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ. А теперь призвали западных политиков принять Россию в… Североатлантический альянс.

Интеллигенты позвали Россию в НАТО

По их мнению, вхождение России в альянс изменило бы баланс сил на планете в пользу ценностей, которые закреплены в базовых документах ООН и Совета Европы.

"Мы стоим на пороге большой войны — малые войны мы уже ведём все последние годы. Мы противопоставили себя всему миру, собрав вокруг себя лишь несколько находящихся от нас в вассальной зависимости архаичных диктатур. В перспективе — превращение нашей страны в провинцию Китая", — говорится в заявлении.

Подписавшие его подчёркивают, что у России была возможность вступить в НАТО в 1990-е, но руководство страны этим шансом не воспользовалось. Теперь они рассчитывают, что предстоящие переговоры России и Североатлантического альянса откроют нашей стране путь в состав НАТО.

"Мы хoтим, чтобы наша стрaнa сегодня и в будущем былa дoстoйнa свoей великой культуры, свoих лучших дoстижений и пoбед. Нашей общей победы над мировым злом во Второй мировой войне. Мы хотим, чтобы Россия была не врагом европейской цивилизации, а её составной частью", — подчёркивается в заявлении.

Правда подписали его почему-то только пять интеллигентов:

  • Леонид Гозман,
  • Лев Пономарёв (внесён минюстом в реестр иностранных агентов),
  • Валерий Борщев,
  • режиссёр Андрей Смирнов,
  • публицист Андрей Пионтковский.

Адресовано обращение не к российскому руководству, а к западным политикам, которых призывают мыслить на перспективу: "Россия — часть Запада и его естественный союзник. И поэтому мы убеждены, что в дальнейшей перспективе Россия должна быть не врагом НАТО, а его полноправным членом".

Стоит напомнить, что отношения России и НАТО отнюдь не всегда сводились к противостоянию. Точнее сказать, сначала Советский Союз, а затем и Россия пытались наладить отношения с альянсом.

Ещё в 1954 году МИД СССР предложил рассмотреть вариант со вступлением в Североатлантический альянс. Разумеется, подразумевая, что он не будет направлен против Советского Союза. В НАТО тогда это предложение отвергли.

В начале 2000-х о возможности вступления России в альянс говорил Владимир Путин. Но и тогда реакция была отрицательной, хотя и не столь прямолинейной, как в 1950-х годах. Дескать, ну вы проведите работу по подготовке к вступлению, а мы оценим, подумаем, взвесим "за" и "против". Очевидно было, что альянс никоим образом не настроен рассматривать этот вопрос.

И не понятно, с какой стати на это воззвание пяти представителей Конгресса интеллигенции кто-то в НАТО обратит внимание. Никаких предпосылок для этого нет, и едва ли они появятся в сколько-нибудь обозримой перспективе.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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