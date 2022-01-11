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Автор Владимир Васютченко

Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве

Мир

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможном распространении РФ дезинформации о российско-американских переговорах в Женеве сочли инсинуацией в российском посольстве в США.

Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве

"Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности", — говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что РФ демонстрирует максимальную открытость в отношении данных переговоров. В частности, проявлением транспарентности стало обнародование российским МИДом были обнародованы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности с государствами-членами НАТО.

В российском посольстве призвали американскую сторону к взаимной открытости и отказу от "безосновательных спекуляций", которые свидетельствуют о "деградации культуры ведения переговоров".

Накануне, 10 января, в Женеве прошли переговоры в формате межведомственных делегаций РФ и США по гарантиям безопасности. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге о возможном распространении РФ дезинформации о ходе переговоров.

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Темы переговоры
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