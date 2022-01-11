В Алма-Ате обнаружили тайник с оружием, украденным во время беспорядков

В Алма-Ате полицейскими был задержан 18-летний житель Казахстана, который во время беспорядков в городе участвовал в ограблении оружейных магазинов.

Задержанный признал свою вину и показал сотрудникам правоохранительных органов тайник, в котором хранил украденное оружие. Эту информацию обнародовал пресс-центр комендатуры Алма-Аты.

"На допросе мужчина признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. Похищенные ружья он, как установлено, складировал в тайнике на карьерах. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества", — сообщили в пресс-центре.

Как пишет РИА Новости, в данный момент выясняется, в каких ещё нарушениях, имевших место во время массовых беспорядков, замешан задержанный.

Массовые протесты в Казахстане, начавшиеся в первых числах января, быстро переросли в беспорядки и вооружённые стычки протестантов с силовиками. В стране было введено чрезвычайное положение до 19 января. Для помощи в нормализации обстановки в Казахстан по просьбе президента прибыли коллективные миротворческие силы ОДКБ.

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