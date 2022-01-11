Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед парламентом, заявил, что главы крупных компаний и богатые жители должны на регулярной основе помогать народу.
По его словам, группа влиятельных корпораций и прослойка богачей возникла в годы правления Нурсултана Назарбаева.
"Благодаря Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — сказал Токаев.
Он также поручил правительству Казахстана определить круг организаций и согласовать с ними размер ежегодных взносов в специальный фонд. Помимо этого, глава республики попросил некоторых предпринимателей, обладающих огромными средствами, "выйти из тени" и поддержать население страны.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации пришлось привлечь миротворцев ОДКБ.
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