Президент РК призвал богачей и глав крупных компаний помогать народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед парламентом, заявил, что главы крупных компаний и богатые жители должны на регулярной основе помогать народу.

По его словам, группа влиятельных корпораций и прослойка богачей возникла в годы правления Нурсултана Назарбаева.

"Благодаря Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — сказал Токаев.

Он также поручил правительству Казахстана определить круг организаций и согласовать с ними размер ежегодных взносов в специальный фонд. Помимо этого, глава республики попросил некоторых предпринимателей, обладающих огромными средствами, "выйти из тени" и поддержать население страны.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации пришлось привлечь миротворцев ОДКБ.

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