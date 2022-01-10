Ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил более 200 млн долларов

Ущерб от массовых беспорядков в Казахстане составил почти 94 миллиарда тенге — это более 200 миллионов долларов, пишет URA.RU. Как сообщает национальная палата предпринимателей "Атамекен", больше всего от беспорядков страдают торговля, заведения питания, банки, логистика и СМИ.

"Общая сумма ущерба, по предварительным подсчётам, составила более 93,7 миллиарда тенге, из них на Алматы приходится 92,2 миллиарда тенге. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля — 1245; общепит — 25; финсектор — 37; логистика — 9; СМИ — 2", — сообщается на официальном сайте национальной палаты.

Больше всего пострадал бизнес в Алма-Ате — это более тысячи субъектов. Всего в стране о проблемах сообщили более тысячи предпринимателей.

Ранее Pravda.Ru писала, что массовые беспорядки в Казахстане представляют собой гибридную террористическую атаку, которая, скорее всего, была нацелена на государственный переворот. Об этом заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.

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