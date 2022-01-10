Госсекретарь Казахстана: беспорядки в стране — гибридная террористическая атака

Массовые беспорядки в Казахстане представляют собой гибридную террористическую атаку, которая, скорее всего, была нацелена на государственный переворот. Об этом заявил госсекретарь республики Ерлан Карин.

Политик подчеркнул, что спецслужбы уже разбираются в том, кто стоит за терактами, передаёт "Интерфакс".

"Думаю, мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", — сказал Карин.

Он убеждён: в ходе беспорядков был "некий заговор внутренних и внешних сил", так как на улицы городов вышли не только жители страны, но и иностранцы.

Госсекретарь порекомендовал гражданам Казахстана сохранять спокойствие и содействовать стабилизации ситуации в регионах.

"Решительные действия президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сорвали планы по дестабилизации, в том числе на это повлияло его решение пригласить миротворцев ОДКБ", — заключил госсекретарь республики.

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