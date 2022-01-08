В Турции заявили о готовности помочь Казахстану

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова оказать Казахстану необходимую помощь и поддержку, сообщает РИА Новости.

"У нас хорошие отношения с дружеским Казахстаном, исторические, культурные связи, военное и образовательное сотрудничество. Мы внимательно следим за последними событиями", — сказал глава ведомства.

При этом он добавил, что в Турции верят, что Казахстан преодолеет все трудности своими средствами и способностями.

Ранее, в первые дни нового года, на территории Казахстана начались беспорядки в связи с ростом стоимости сниженного нефтяного газа. Жители республики стали выходить на улицы в разных городах, зафиксировано несколько столкновений с силовиками.

В МВД страны сообщили, что оперативники задержали свыше четырёх тысяч человек за всё время массовых беспорядков.

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