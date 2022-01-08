В Алматинской области прошла первая фаза антитеррористической операции

Ночью спецслужбы Казахстана провели первую фазу антитеррористической операции в Алматинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал "Хабар 24".

Комендант области Серик Кудебаев выступил с призывом к населению. Он попросил всех сохранять спокойствие и лишний раз не покидать свои дома.

Уточняется, что к автомобилям, которые передвигаются без регистрационных номеров, будут применяться жёсткие меры.

Ранее оперативники задержали свыше четырёх тысяч человек за всё время массовых беспорядков в Казахстане, среди них есть иностранцы, сообщили в МВД страны.

Напоминаем, что беспорядки на территории Казахстана начались в первые дни нового года в связи с ростом стоимости сниженного нефтяного газа. Жители республики стали выходить на улицы в разных городах, зафиксировано несколько столкновений с силовиками.

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