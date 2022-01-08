В Казахстане задержаны 4266 участников беспорядков, в том числе иностранцы

Оперативники задержали свыше 4 тысяч человек за всё время массовых беспорядков в Казахстане, среди них есть иностранцы, сообщили в МВД страны.

В ведомстве рассказали, что по фактам нарушений правопорядка уже организовано досудебное расследование.

"Среди задержанных — иностранные граждане. В органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сёл Алматинской области задержаны более ста человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", — сказано в официальном заявлении МВД.

Кроме того, в Telegram-канале сообщается, что в Жамбылской области обнаружен схрон оружия, в том числе автоматы и пистолеты. Также боеприпасы и патроны изъяли в одном из СТО Алма-Аты.

Беспорядки на территории Казахстана начались в первые дни нового года в связи с ростом стоимости сниженного нефтяного газа. Жители республики стали выходить на улицы в разных городах, зафиксировано несколько столкновений с силовиками.

До 19 января в Казахстане введён режим ЧП.

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