EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

В Казахстане задержаны 4266 участников беспорядков, в том числе иностранцы

Мир

Оперативники задержали свыше 4 тысяч человек за всё время массовых беспорядков в Казахстане, среди них есть иностранцы, сообщили в МВД страны.

В Казахстане задержаны 4266 участников беспорядков, в том числе иностранцы

В ведомстве рассказали, что по фактам нарушений правопорядка уже организовано досудебное расследование.

"Среди задержанных — иностранные граждане. В органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сёл Алматинской области задержаны более ста человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", — сказано в официальном заявлении МВД.

Кроме того, в Telegram-канале сообщается, что в Жамбылской области обнаружен схрон оружия, в том числе автоматы и пистолеты. Также боеприпасы и патроны изъяли в одном из СТО Алма-Аты.

Беспорядки на территории Казахстана начались в первые дни нового года в связи с ростом стоимости сниженного нефтяного газа. Жители республики стали выходить на улицы в разных городах, зафиксировано несколько столкновений с силовиками.

До 19 января в Казахстане введён режим ЧП.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы расследование
Новости
МВД: с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта в РФ сократится до пяти дней
В Казахстане задержаны 4266 участников беспорядков, в том числе иностранцы
МИД: Блинкен в хамской манере оценил действия миротворцев РФ в Казахстане
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной
Токаев сообщил о как минимум шести волнах террористических атак
МИД обвинило Собчак "в приступе глупости и злости" после её нападки на Захарову
Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане
Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги
В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане
Последние материалы
МВД: с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта в РФ сократится до пяти дней
В Казахстане задержаны 4266 участников беспорядков, в том числе иностранцы
МИД: Блинкен в хамской манере оценил действия миротворцев РФ в Казахстане
Глава Туркменистана приказал потушить газовый кратер "Врата ада"
Генсек НАТО обвинил РФ в наращивании военного потенциала рядом с Украиной
Токаев сообщил о как минимум шести волнах террористических атак
МИД обвинило Собчак "в приступе глупости и злости" после её нападки на Захарову
Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане
Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги
В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.

Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане
А где же Нурсултан Назарбаев?
Бывший СССР
А где же Нурсултан Назарбаев?
Мир. Новости мира
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Бывший СССР
Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане
Любовь Степушова А где же Нурсултан Назарбаев? Любовь Степушова Ирина Шлионская Террористов и манипуляторов сознанием выявят по соцсетям Ирина Шлионская Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров
Новости Европы
Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией
Мир. Новости мира
Лукашенко и Назарбаев детально обсудили ситуацию в Казахстане
Лукашенко: беспорядки в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Мир. Новости мира
Лукашенко: беспорядки в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников