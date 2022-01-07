Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал пояснение событиям, разворачивающимся в последние дни в стране. Пост президента написан на английском языке в его аккаунте в Twitter.

"Второго января 2022 года я поручил правительству оперативно отреагировать на просьбы протестующих в Западном Казахстане и реализовать комплекс мер по регулированию цен на сжиженный углеводородный газ. К сожалению, протесты в ряде областей Казахстана и Алматы привели к эскалации насилия. Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час", — написал Токаев.

Глава государства отметил, что хотя руководство страны и приняло оперативные меры по реагированию на начавшиеся в стране протесты, напряжённость нарастала, и протесты переросли в массовые бесчинства и террористические акты.

Токаев убеждён, что беспорядки в Казахстане — это дело рук "хорошо подготовленных и скоординированных исполнителей и террористических группировок, которые прошли подготовку за пределами страны". Президент пообещал, что террористы, которые будут продолжать погромы и мародёрство, будут ликвидированы, и никаких переговоров представители власти с ними вести не будут.

Лидер страны заверил всех в безопасности представителей иностранных дипломатических служб, зарубежных инвесторов и иностранных компаний.

"Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов", — сообщил Токаев.

В Казахстане из-за продолжающихся массовых беспорядков властями объявлен режим ЧС до 19 января. Для нормализации ситуации президент обратился за помощью в ОДКБ, поэтому в Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, в том числе российские.

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