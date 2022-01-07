EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане

Мир

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал пояснение событиям, разворачивающимся в последние дни в стране. Пост президента написан на английском языке в его аккаунте в Twitter.

"Второго января 2022 года я поручил правительству оперативно отреагировать на просьбы протестующих в Западном Казахстане и реализовать комплекс мер по регулированию цен на сжиженный углеводородный газ. К сожалению, протесты в ряде областей Казахстана и Алматы привели к эскалации насилия. Поэтому я решил отправить правительство в отставку и ввел комендантский час", — написал Токаев.

Глава государства отметил, что хотя руководство страны и приняло оперативные меры по реагированию на начавшиеся в стране протесты, напряжённость нарастала, и протесты переросли в массовые бесчинства и террористические акты.

Токаев убеждён, что беспорядки в Казахстане — это дело рук "хорошо подготовленных и скоординированных исполнителей и террористических группировок, которые прошли подготовку за пределами страны". Президент пообещал, что террористы, которые будут продолжать погромы и мародёрство, будут ликвидированы, и никаких переговоров представители власти с ними вести не будут.

Лидер страны заверил всех в безопасности представителей иностранных дипломатических служб, зарубежных инвесторов и иностранных компаний.

"Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов", — сообщил Токаев.

В Казахстане из-за продолжающихся массовых беспорядков властями объявлен режим ЧС до 19 января. Для нормализации ситуации президент обратился за помощью в ОДКБ, поэтому в Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, в том числе российские.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы касым-жомарт токаев
Новости
Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане
Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги
В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане
МВД Казахстана обнародовало имена полицейских, погибших в результате беспорядков
Лукашенко и Назарбаев детально обсудили ситуацию в Казахстане
Экс-президент США Картер: Америка стоит на краю расширяющейся пропасти
В Казахстане протестующим платили деньги и выдавали энергетики
Москвичей ожидают 20-градусные морозы на следующей неделе
Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
Power the future: Политика Байдена позволяет России обогащаться
Последние материалы
Токаев создал сообщение в Twitter, поясняющее происходящее в Казахстане
Родные Градского вынуждены выплачивать многотысячные долги
В Госдуме ответили на вопрос о причинах беспорядков в Казахстане
МВД Казахстана обнародовало имена полицейских, погибших в результате беспорядков
Лукашенко и Назарбаев детально обсудили ситуацию в Казахстане
Экс-президент США Картер: Америка стоит на краю расширяющейся пропасти
Почему канцлер Германии решил "дружить" с Россией
Кризис в Казахстане: эксперты рассказали, кто мог организовать протесты
В Казахстане протестующим платили деньги и выдавали энергетики
Петербуржцы поймали Комблаг на "очковтирательстве"
Популярное
Мир. Новости мира
Российский спецназ уже в Алма-Ате, уверены в Казахстане

Российский спецназ, возможно, уже вылетел в Алма-Ату и ведёт зачистку города от террористов, уверены в Казахстане.

Российский спецназ уже в Алма-Ате, уверены в Казахстане
Белорусская оппозиция дала советы России по поводу Казахстана
Мир. Новости мира
Белорусская оппозиция дала советы России по поводу Казахстана
Общество
Симоньян назвала условия будущей российской помощи Казахстану
Бывший СССР
Исторический момент: армия России зашла в Казахстан
Любовь Степушова А где же Нурсултан Назарбаев? Любовь Степушова Ирина Шлионская Террористов и манипуляторов сознанием выявят по соцсетям Ирина Шлионская Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане
Общество
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Мир. Новости мира
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников