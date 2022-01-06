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Автор Светлана Нерадовская

Педагога из США арестовали за то, что она сделала ученику прививку от COVID-19

Мир

Учительница из США была арестована за то, что она сделала своему ученику прививку от COVID-19. Вакцинацию педагог сделала в своей собственной квартире, не заручившись перед этим согласием самого учащегося и его родителей. Об этом пишет портал Unilad.

Педагога из США арестовали за то, что она сделала ученику прививку от COVID-19

Имя учительницы, сделавшей укол от коронавируса подростку, — Лора Паркер Руссо. Арестовали её после того, как вакцинированный ею ученик рассказал о произошедшем своей матери. Пока не известно, какой именно вакциной преподаватель сделала прививку своему ученику и где она её достала.

Руссо объяснила, что её ученик сам обратился к ней с просьбой привить его от коронавируса, потому что его мать не разрешала ему вакцинироваться.

Известно, что ученик чувствует себя нормально, хотя доктор Ауди Лиамец считает, что ему могло просто повезти, ведь подростку могли сделать укол некачественной вакциной или вообще опасным для жизни препаратом. Врач добавил, что перед вакцинацией обязателен осмотр пациента и знакомство с его заболеваниями, а учитель — не врач, поэтому этот пункт был опущен.

На время выяснения обстоятельств домашней вакцинации учительнице запретили вести уроки. Если будет доказано, что педагог незаконно занималась медициной, её могут посадить в тюрьму на срок до 4 лет.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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