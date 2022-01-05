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Автор Владимир Васютченко

На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ

Мир

На Украину прекратил поступать уголь из Казахстана из-за блокировки его транзита через РФ. Об этом на брифинге сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ

По его словам, украинской компанией "Центрэнерго" заключён контракт на поставку 600 тысяч тонн казахского угля на отопительный сезон. Но получить этот уголь не удаётся из-за блокировки его транзита.

"К сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", — цитирует министра РИА Новости.

Минувшей осенью Галущенко заявлял об отставании Украины от плана по накоплению угля для отопительного сезона. В связи с этим предполагалось увеличение импорта и собственной добычи угля.

В ноябре с целью недопущения веерных отключений энергии на Украине "Центрэнерго" были заключены контракты на поставку 1,5 млн тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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