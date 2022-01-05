В здании мэрии Алма-Аты, куда ворвались митингующие, начался пожар

Участники незаконных митингов продолжают штурм мэрии Алма-Аты. В здании городской администрации начался пожар.

Как сообщает издание zakon.kz, протестующие, вооружённые арматурами, палками и щитами, вступили в конфликт с силовиками, которые охраняют мэрию. Возле учреждения в эти минуты находятся тысячи жителей города. Администрация Алма-Аты окутана дымом.

Судя по фотографиям, опубликованных в интернет-издании, пожар начался на первом этаже мэрии с восточной стороны. Кроме того, в Алма-Ате горит здание городской прокуратуры.

По информации ТАСС, участники протестов не собираются уходить с опасной территории.

"Штурмуют акимат. С разных улиц подтягиваются молодые люди с палками и арматурой, кругом силовики, стычки, погромы. Магазины сегодня не работают", — рассказали очевидцы.

Беспорядки в Казахстане начались вечером 4 января из-за роста цен на автомобильный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввёл в Алма-Ате режим ЧП.

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