Митингующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии

Участники массовых беспорядков в Алма-Ате после нескольких попыток взять штурмом мэрию города всё-таки ворвались в здание.

По информации РИА Новости, возле государственного учреждения работают сотрудники правоохранительных органов. Они уже неоднократно применяли спецсредства против митингующих.

Как передаёт корреспондент издания с места событий, силовики используют светошумовые гранаты, пытаясь восстановить правопорядок в Алма-Ате.

Здание мэрии окутано густым дымом, слышны выстрелы.

Протесты начались в первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана. Участники митингов выступают против роста стоимости сниженного нефтяного газа. Беспорядки продолжились и в других городах республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кабмин виноват в создании конфликтной ситуации. В среду, 5 января, он отправил правительство в отставку.

Политологи видят признаки майданного сценария в событиях, которые разворачиваются в Казахстане.

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