В Алма-Ате 190 человек обратились за медпомощью после акций протеста

Помощь медиков потребовалась 190 пострадавшим в ходе акций протеста в Алма-Ате.

Согласно сведениям городского управления общественного здоровья, среди пострадавших — 137 правоохранителей и 53 штатских.

"Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо сотрудников полиции", — цитирует сообщение управления ТАСС.

Согласно сведениям МИД РФ, россиян среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет.

"Данных о пострадавших российских гражданах нет", — сообщили агентству в министерстве.

В ведомстве заявили, что "внимательно следят за развитием ситуации в Казахстане".

Напомним, накануне в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана начались протесты и столкновения с полицейскими, связанные, в частности, с подорожанием сжиженного газа.

Из-за беспорядков глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Также президент подписал указ об отставке правительства республики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.