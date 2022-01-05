Помощь медиков потребовалась 190 пострадавшим в ходе акций протеста в Алма-Ате.
Согласно сведениям городского управления общественного здоровья, среди пострадавших — 137 правоохранителей и 53 штатских.
"Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо сотрудников полиции", — цитирует сообщение управления ТАСС.
Согласно сведениям МИД РФ, россиян среди пострадавших в ходе протестов в Казахстане нет.
"Данных о пострадавших российских гражданах нет", — сообщили агентству в министерстве.
В ведомстве заявили, что "внимательно следят за развитием ситуации в Казахстане".
Напомним, накануне в Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана начались протесты и столкновения с полицейскими, связанные, в частности, с подорожанием сжиженного газа.
Из-за беспорядков глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях. Также президент подписал указ об отставке правительства республики.
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