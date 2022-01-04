Заразившиеся COVID-19 король и королева Швеции делали три прививки

Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заболели коронавирусной инфекцией после введения бустерной вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома.

По данным представителей королевской семьи, Густав и его супруга не страдают из-за тяжёлых проявлений новой болезни. Как подчеркнули сотрудники пресс-службы, лёгкую форму заболевания COVID-19 можно объяснить тремя прививками против инфекции, которые сделали пациенты.

"Чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", — рассказали о состоянии королевской семьи в Norway Today.

Ранее во вторник, четвёртого января, в США зафиксировали максимальное суточное количество заразившихся коронавирусом людей. За минувшие 24 часа в стране заболели свыше одного миллиона человек. Взрывной рост инфицирования происходит на фоне распространения омикрон-штамма. По информации Bloomberg, страдающих от COVID-19 людей может быть гораздо больше, поскольку многие американцы узнают о болезни дома и не рассказывают о ней ведомствам, которые работают со статистикой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.