Король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заболели коронавирусной инфекцией после введения бустерной вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе королевского дома.
По данным представителей королевской семьи, Густав и его супруга не страдают из-за тяжёлых проявлений новой болезни. Как подчеркнули сотрудники пресс-службы, лёгкую форму заболевания COVID-19 можно объяснить тремя прививками против инфекции, которые сделали пациенты.
"Чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", — рассказали о состоянии королевской семьи в Norway Today.
Ранее во вторник, четвёртого января, в США зафиксировали максимальное суточное количество заразившихся коронавирусом людей. За минувшие 24 часа в стране заболели свыше одного миллиона человек. Взрывной рост инфицирования происходит на фоне распространения омикрон-штамма. По информации Bloomberg, страдающих от COVID-19 людей может быть гораздо больше, поскольку многие американцы узнают о болезни дома и не рассказывают о ней ведомствам, которые работают со статистикой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?