В США зафиксировали свыше одного миллиона случаев заражения COVID-19 за сутки

В США медицинские специалисты за минувшие 24 часа зарегистрировали более одного миллиона заболевших коронавирусной инфекцией граждан. По данным экспертов, в стране распространяется штамм COVID-19 "омикрон".

По статистике Университета Джона Хопкинса, во вторник, четвёртого января, в Америке зафиксировали пиковое с начала пандемии суточное число заразившихся коронавирусом людей — инфицировались один миллион человек. Предыдущий максимальный показатель составил 590 тысяч заболевших пациентов. Его установили 31 декабря прошлого года.

В Bloomberg подчеркнули, что информацию об эпидемиологической обстановке в США нельзя назвать точной, поскольку многие граждане сдают тест на COVID-19 дома и не уведомляют о болезни специалистов. Из-за взрывного роста инфицирования в США отменили авиарейсы, закрыли учебные заведения и офисы. Также ухудшение ситуации вызвало нагрузку на госпитали и нарушения в поставках.

По данным Оперативного штаба на четвёртое января, в России за последние сутки выявили 15 903 случая заражения коронавирусом и 834 летальных исхода из-за этой болезни. Смогли побороть её 27 071 пациент. Наибольшее число инфицированных COVID-19 за 24 часа обнаружили в следующих регионах нашей страны:

Москва — 1 967;

Санкт-Петербург — 1 297;

Московская область — 974.

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