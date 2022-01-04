Ещё 15 903 случая COVID-19 выявлено в России

За минувшие 24 часа в России выявлено 15 903 новых случая заболевания COVID-19, зарегистрировано 834 летальных исхода, за сутки 27 071 пациенту удалось полностью побороть коронавирусную инфекцию.

По данным Оперативного штаба, наибольшее количество инфицированных COVID-19 за сутки установили в следующих регионах нашей страны:

Москва — 1967;

Санкт-Петербург — 1297;

Московская область — 974;

Челябинская область — 431;

Краснодарский край — 428.

Недавно главный государственный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на скорое окончание пандемии коронавируса пока надеяться не приходится. Все силы сейчас направлены на защиту населения от новой разновидности вируса "Омикрон".

Ранее эпидемиолог-инфекционист и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что специалисты должны приложить все усилия, чтобы пандемия коронавируса закончилась в 2022 году.

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