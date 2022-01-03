Украинский экономист разглядел в новогоднем обращении Зеленского сигнал о войне

Руководитель украинского Института развития экономики Александр Гончаров заявил, что в новогоднем обращении лидера страны Владимира Зеленского можно заметить намёки на подготовку к войне. Как подчеркнул эксперт, президент хотел угодить военным.

"В предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского, которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нём он особенно сильно пытался понравиться военным", — сказал экономист, слова которого приводит "Главред".

Вместе с этим специалист указал на другие признаки вероятной войны:

появление и развитие провластных СМИ;

неспособность властей провести реформы.

По словам Гончарова, в случае военного развития событий Украина получит материальную помощь США и Европы. Однако, как подчеркнул эксперт, эти деньги не уберегут экономику страны, "на рынках будет кровавая баня".

"К глубокому сожалению, сегодня Украина по своему экономическому, политическому и научному потенциалу оказалась на обочине Европы. Нашу судьбу стали решать США, Евросоюз и РФ", — подчеркнул специалист в своей статье.

Ранее выяснилось, что молодая девушка приняла участие в съёмках новогоднего обращения Зеленского только из-за приказа. Солдат ВСУ Наталья Борисовская подчеркнула, что всё ещё против действующего президента Украины.

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