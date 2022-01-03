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Автор Юлия Миленина

Девушка из обращения Зеленского заявила, что её заставили участвовать в съёмках

Мир

Молодая девушка из новогоднего видеообращения президента Украины Владимира Зеленского заявила, что её заставили участвовать в съёмках.

Девушка из обращения Зеленского заявила, что её заставили участвовать в съёмках

Оказалось, что за столом рядом с украинским лидером сидела военнослужащая ВСУ Наталья Борисовская, сообщает "Обозреватель". После съёмок видеоролика на неё обрушилась волна критики.

В своём Facebook-аккаунте, отвечая на гневные комментарии, девушка сообщила, что не хотела участвовать в мероприятии, к этому её принудило военное командование.

"Была, есть и буду против Зе. Я действующая военная, это было распоряжение", — написала она.

Когда украинцы увидели видеопоздравление с участием Борисовской, стали активно отписываться от её аккаунта в социальной сети. Известно, что она служит в армии с 20 лет. По информации "Обозревателя", с августа 2014 года Борисовская воюет на востоке Украины. Ранее она командовала отделением разведки.

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Новогоднее обращение Владимира Зеленского
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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