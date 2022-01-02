Британские СМИ опубликовали статью о результатах переговоров между лидерами России и США. Кроме того, журналисты процитировали заявление Белого дома о том, что Джо Байден "угрожал" российскому президенту Владимиру Путину санкциями.
Британские читатели подняли за это Байдена на смех и заявили, что американскому лидеру стоило бы "помолчать".
"Я подозреваю, что Путин просто похлопал Джо по голове и сказал ему помолчать", — цитирует комментарий пользователя MidlandsYam РИА Новости.
"Давайте будем честны, ни один другой мировой лидер не боится Байдена. Все смеются над ним за закрытыми дверями, и никто не воспринимает его всерьёз. Он не годится для того, чтобы управлять купальней, не говоря уже о стране", — выразил мнение BigBlueBill.
"Байдена не уважают на мировой арене. Он с трудом говорит. Вы не увидите Байдена на живых дебатах, любые вопросы, не предусмотренные сценарием, заставят его молчать или невнятно бормотать", — считает Tfck.
Кроме того, читатели отметили, что вместо того, чтобы "осуждать Москву", лучше бы признал "поражение в Кабуле", где оставил террористам массу оружия.
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