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Автор Елена Былкина

В беседе Путина и Байдена нашли две главные мысли

Политика

Аналитики оценили телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена и вычленили из беседы президентов РФ и США две простые фразы.

В беседе Путина и Байдена нашли две главные мысли

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал смысл переговоров лидеров двух стран.

"Если разговор Байдена-Путина свести к двум фразам: "Если вы полезете на Украину, мы вам объявим новые санкции, которые вас задушат" — "А мы тогда порвем с вами отношения". Все, вот и весь разговор", — сообщает Telegram-канал "Сказано на Эхе".

Венедиктов отметил, что главы государств подчеркнули серьезность своих установок.

"Не серьезность намерения захватить Украину или обменяться ядерными ударами, а готовность пойти на серьезные вещи", — пояснил главред радиостанции.

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 30 декабря и носил конструктивный характер, направленный на решение насущных проблем.

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СРОЧНО | Разговор Путина и Байдена
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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