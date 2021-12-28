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Путин: страны СНГ легче переживают пандемию

Мир

По мнению российского президента Владимира Путина, странам СНГ удаётся легче переносить тяготы пандемии, чем другим, благодаря тесным связям, которые сохранились между ними со времени СССР. Как пишет РИА Новости, таким мнением российский лидер поделился во время выступления на неформальном саммите СНГ.

Путин: страны СНГ легче переживают пандемию

"Хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то, что оно проходит в России, в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно в таком режиме", — отметил Путин.

По его словам, за прошедшие со времён распада Советского Союза года много чего изменилось, при этом создание СНГ себя оправдало, поскольку оно позволило входящим в него странам проводить интеграцию по многим ключевым направлениям, включая области экономики и безопасности.

Путин подчеркнул положительную сторону связей, объединяющих страны Содружества, помогающим совместными усилиями преодолевать тяжёлые периоды, такие, как пандемия.

"В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают, как партнеры — цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить нам тяжелое время пандемии… но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира", — заключил Путин.

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Путин на встрече руководителей стран Содружества независимых государств
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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