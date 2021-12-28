Лукашенко приехал в Россию на саммит СНГ, скоро он встретится с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал в Россию на саммит СНГ, который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 декабря. На следующий день он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии. Отмечается, что на саммите главы государств-участников обсудят наиболее актуальные политические и социально-экономические проблемы.

"На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия совместными усилиями смогут гораздо эффективнее противостоять санкциям со стороны Запада. По его мнению, для продуктивного взаимодействия уже есть необходимая основа — 28 союзных программ были утверждены Путиным и Лукашенко ещё в ноябре.

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