Путин встретится с Лукашенко в Петербурге 29 декабря

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 29 декабря. Они поговорят о том, как развивается в настоящий момент сотрудничество двух стран.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что глава республики приедет в Россию 28 декабря на саммит СНГ, на котором представители государств-участников обсудят наиболее актуальные политические и социально-экономические проблемы. На следующий день планируется встреча Путина и Лукашенко.

"На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко съездят в Крым. Для Кремля очень важно, что белорусская сторона признала полуостров частью территории России, добавил он.

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