Россия и Белоруссия будут вместе противостоять санкциям Запада, заявил Мезенцев

Россия и Белоруссия совместными усилиями смогут гораздо эффективнее противостоять санкциям со стороны Запада, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его мнению, для продуктивного взаимодействия уже есть необходимая основа — 28 союзных программ были утверждены лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ещё в ноябре. Мезенцев также выразил уверенность в успехе их реализации.

"Фундамент и стратегия определены. Совместная деятельность позволит достичь ещё большей экономической сплочённости наших стран и успешно противостоять санкционному давлению коллективного Запада", — передаёт "СБ. Беларусь сегодня" его слова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 29 декабря. Они планируют обсудить то, как развивается в настоящий момент сотрудничество двух стран.

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