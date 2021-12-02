Лукашенко: Запад медленно душит Белоруссию в контексте борьбы против России

Запад медленно душит Белоруссию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его мнению, давление, которое оказывается на республику, осуществляется в общем контексте борьбы против России и её друзей.

Лукашенко осудил действия западных стран, он назвал их отвратительными по отношению к Белоруссии.

"Не получилось мгновенно задушить Белоруссию в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Лукашенко рассказал, что Белоруссия не останется в стороне, если будет развязана война в Донбассе или на границе с Россией, и Запад это прекрасно знает. Абсолютно понятно, на чью сторону встанет Белоруссия, добавил он.

До этого президент Белоруссии обратился к Западу и попросил "положить факты на стол" и подтвердить, что Россия готовится напасть на Украину. Он подчеркнул, что, конечно, Запад не сможет предъявить реальные доказательства в поддержку своих заявлений.

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