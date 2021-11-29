Лукашенко: Запад знает, чью сторону займёт Белоруссия в случае войны в Донбассе

На Западе прекрасно знают, что Белоруссия не останется в стороне, если будет развязана война в Донбассе или на границе с Россией, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он также отметил, что абсолютно понятно, на чью сторону встанет Белоруссия.

"Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко про западных соперников.

Поэтому сейчас они проводят укрепление границы между Украиной и Белоруссией, а также усиливают северную пограничную территорию, добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад должен "положить факты на стол", если говорит, что Россия готовится к нападению на Украину, и подтвердить озвученный тезис. Однако он понимает, что никаких реальных доказательств не будет. Если бы это было правдой, Белоруссия знала бы о планах России, резюмировал белорусский лидер.

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