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Литва не будет депортировать мужчин призывного возраста: премьер-министр успокоил украинцев

В Литве заявили, что не будут депортировать украинцев призывного возраста

0:36
Мир

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью для издания Financial Times подтвердила, что Литва не планирует депортировать украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории страны.

В Литве заявили, что не будут депортировать украинцев призывного возраста
Фото: commons.wikimedia.org by Ted is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако Шимоните также указала, что власти могут отказать в праве на постоянное проживание тем украинцам, которые пытаются избежать военной службы на родине, сообщает argumenti.ru.

Таким образом, Литва выражает свою поддержку киевскому режиму, одновременно стремясь предотвратить возможное злоупотребление правом на убежище.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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