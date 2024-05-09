Литва не будет депортировать мужчин призывного возраста: премьер-министр успокоил украинцев

В Литве заявили, что не будут депортировать украинцев призывного возраста

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью для издания Financial Times подтвердила, что Литва не планирует депортировать украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории страны.

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Однако Шимоните также указала, что власти могут отказать в праве на постоянное проживание тем украинцам, которые пытаются избежать военной службы на родине, сообщает argumenti.ru.

Таким образом, Литва выражает свою поддержку киевскому режиму, одновременно стремясь предотвратить возможное злоупотребление правом на убежище.