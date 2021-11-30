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Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает

Мир

Власти США выталкивают Россию из долларовой зоны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он объяснил, что у российской стороны нет желания отказываться от использования доллара, однако США своей политикой вынуждают прийти к этому.

Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает

Российский лидер напомнил, что нефтегазовые компании в нашей стране ведут расчёты в долларах. Полностью отказаться не получится, но придётся сокращать, если американские партнёры не изменят своё отношение, заметил он.

"Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены", — передаёт РИА Новости его слова.

Путин сделал акцент на том, что Россия не хочет прибегать к такому решению, но американские власти не оставляют выбора.

"Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет — не захочет и не надо, будем сокращать", — резюмировал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что любые санкции против России только заставляют её быть более сильным игроком на мировой арене.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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