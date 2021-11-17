В Госдуме заявили, что санкции против России заставляют её быть сильнее

Санкции против России, с одной стороны, усугубляют отношения между странами, а с другой — заставляют её быть более сильным игроком на мировой арене, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, комментируя Pravda.Ru предложение конгрессменов-республиканцев ужесточить политику США в отношении России.

"Мне жалко этих конгрессменов, ведь они не знают историю, не погружены в международную повестку и не учитывают реальные взаимоотношения между Россией и США", — сказал парламентарий.

По мнению депутата, жёсткая риторика и любые санкции против России только мотивируют усерднее работать над тем, чтобы наше государство ещё мощнее проявляло себя на международной площадке.

"Россия обретает всё больше силы с точки зрения военного присутствия, в том числе в тех странах, которые испытывают огромные проблемы от международного терроризма. И это является тем сдерживающим фактором, который не даёт США и другим странам перейти рамки дозволенного и обеспечивает мир на земле", — добавил Выборный.

Конгрессменам стоит открыть книгу или интернет и вникнуть в то, что происходит на самом деле, откинув антироссийскую пропаганду, тогда они изменят своё отношение к санкционной политике, которую сегодня так фанатично поддерживают, резюмировал он.

Ранее конгрессмены-республиканцы в письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвали администрацию Соединённых Штатов ужесточить политику в отношении России.

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