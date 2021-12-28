Газпром не возобновил прокачку газа через Польшу 28 декабря

Россия не возобновила поставки газа в ФРГ по проходящему через Польшу газопроводу "Ямал — Европа" 28 декабря.

Согласно данным газотранспортного оператора Gascade, которые приводит ТАСС, по газопроводу восьмой день продолжаются реверсные поставки из Германии в Польшу из-за отказа "Газпрома" заказывать прямую прокачку.

Сообщается, что накануне, 27 декабря, компания также не забронировала транзит через Польшу на день вперёд и не использовала возможность заказа прокачки на внутридневных торгах.

С 17 декабря по 20 декабря "Газпром" уменьшал объёмы бронирования транзитных мощностей "Ямала — Европы".

Кроме того, в ноябре в компании решили не заказывать дополнительные мощности транзита газа через Польшу на декабрь.

Российский президент Владимир Путин, комментируя в ходе пресс-конференции отказ "Газпрома" от бронирования прокачки по "Ямалу — Европе", объяснил его отсутствием заявок на покупку газа.

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