Газпром не возобновил поставки газа через Польшу 27 декабря

РФ не стала возобновлять поставки газа в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" 27 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade, по газопроводу уже семь дней идут реверсные поставки из Германии в Польшу в связи с отказом "Газпрома" бронировать транзитные мощности с 21 декабря.

Сообщается, что накануне, 26 декабря, компания в очередной раз не стала заказывать прокачку по газопроводу.

Ранее, с 17 декабря по 20 декабря, "Газпром" снижал объёмы бронирования транзитных мощностей через Польшу.

Кроме того, в ноябре компания не стала заказывать дополнительные мощности транзита газа на декабрь.

По словам российского президента Владимира Путина, компания не бронирует прокачку по "Ямалу — Европе" в связи с отсутствием заявок на покупку газа.

"Это происходит потому, что покупатели не выставили заявок на покупку", — пояснил глава государства на состоявшейся 23 декабря пресс-конференции.

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