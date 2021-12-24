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"Газпром" не возобновил поставки газа через Польшу 24 декабря

Мир

Поставки российского газа в ФРГ через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" не возобновились 24 декабря.

"Газпром" не возобновил поставки газа через Польшу 24 декабря

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade, по газопроводу осуществляется реверсная поставка топлива из Германии в Польшу из-за того, что "Газпром" не заказывает прямую прокачку.

Сообщается, что компания не забронировала мощности для транзита газа через Польшу на 24 декабря. В предыдущие три дня прокачка топлива по "Ямалу — Европе" в Германию также не заказывалась.

Несколькими днями ранее "Газпром" начал снижать объёмы бронирования транзита газа через Польшу. В прошлую пятницу, 17 декабря, компания заказала прокачку около 27 млн кубометров, 18 декабря — 5,2 млн кубометра, 19 декабря — 4,2 млн кубометра, 20 декабря — 3,8 млн кубометра.

Как пояснил на состоявшейся 23 декабря пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, "Газпром" не бронирует прокачку через Польшу из-за отсутствия заявок на покупку газа.

"Это происходит потому, что покупатели не выставили заявок на покупку", — сказал глава государства.

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